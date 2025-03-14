19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 19 yaşındaki Enes Açıkgözoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Açıkgözoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Şanlıurfa'da kaza, gece saatlerinde Birecik Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan, adı öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki otomobil, Enes Açıkgözoğlu’nun kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Devrilen motosikletten yola savrulan Açıkgözoğlu, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinde motosiklet sürücüsü Enes Açıkgözoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
DHA'daki habere göre Açıkgözoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.