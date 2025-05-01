Şanlıurfa'da yürekleri yakan olay Halfeti ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nurettin D. (43), kırsal Kayalar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle aile yakınlarıyla tartıştı.

ANNE VE BABASINI BIÇAKLADI

AA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından, Nurettin D., babası Cuma (65) ve annesi Reyhan D'yi (64) bıçakla yaraladı.

BABA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, babanın hayatını kaybettiği belirlendi, anne ise Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

Nurettin D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.