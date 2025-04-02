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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: Çoban ile eşeğinin hazin sonu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Çoban ile eşeğinin hazin sonu!

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde eşeği ile birlikte sulama kanalına düşen çoban 37 yaşındaki Abdulkadir Gizli boğuldu. Olayda, eşeğin de öldüğü belirlenirken soruşturma başlatıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 14:27 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:27
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        Çoban ile eşeğinin hazin sonu!
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        Şanlıurfa'da yürek yakan olay, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Sergen Mahallesi'nde meydana geldi.

        EŞEĞİYLE SULAMA KANALINA DÜŞTÜ

        Merada koyun otlatan Abdulkadir Gizli (37), bilinmeyen nedenle üzerinde bulunduğu eşekle birlikte yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

        AKINTIYA KAPILIP KAYBOLDU

        DHA'daki habere göre akıntıya kapılan çoban gözden kaybolurken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        İhbarla gelen arama-kurtarma ekipleri, Gizli'nin cansız bedenine ulaştı. Cansız beden otopsi için morga kaldırıldı. Eşeğin de öldüğü belirlenirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
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