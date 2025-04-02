Çoban ile eşeğinin hazin sonu!
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde eşeği ile birlikte sulama kanalına düşen çoban 37 yaşındaki Abdulkadir Gizli boğuldu. Olayda, eşeğin de öldüğü belirlenirken soruşturma başlatıldığı öğrenildi
Şanlıurfa'da yürek yakan olay, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Sergen Mahallesi'nde meydana geldi.
EŞEĞİYLE SULAMA KANALINA DÜŞTÜ
Merada koyun otlatan Abdulkadir Gizli (37), bilinmeyen nedenle üzerinde bulunduğu eşekle birlikte yol kenarındaki sulama kanalına düştü.
AKINTIYA KAPILIP KAYBOLDU
DHA'daki habere göre akıntıya kapılan çoban gözden kaybolurken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İhbarla gelen arama-kurtarma ekipleri, Gizli'nin cansız bedenine ulaştı. Cansız beden otopsi için morga kaldırıldı. Eşeğin de öldüğü belirlenirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.