        Şanlıurfa haberleri: Hastaya tacizden doktora uzaklaştırma | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Hastaya tacizden doktora uzaklaştırma!

        Şanlıurfa'da, bir doktorun hasta yakınını taciz ettiği yönündeki iddialar üzerine açıklama yapan valilik, doktorun görevden uzaklaştırılarak hakkında idari soruşturma başlatıldığını belirtti

        Giriş: 26.08.2025 - 14:08 Güncelleme: 26.08.2025 - 14:08
        Hastaya tacizden doktora uzaklaştırma!
        Şanlıurfa'da iddiaya göre, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor A.Y., hasta yakını olan İ.D. isimli kadını sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajlarla taciz etti.

        KADIN VE EŞİNDEN SUÇ DUYURUSU

        İHA'daki habere göre mesajların ekran görüntüsünü alan İ.D. ve eşi, doktor hakkında savcılığa şikayette bulundu. Olayın ortaya çıkması üzerine harekete geçen Şanlıurfa Valiliği, doktoru görevden uzaklaştırarak hakkında idari soruşturma başlattı.

        VALİLİK: GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

        Valiliğin açıklamasında, "Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir doktorun hasta yakınına yönelik bazı istenmeyen davranışlarda bulunduğu iddialarını içeren haberlerin basında yer alması üzerine ilgili personel hakkında Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
