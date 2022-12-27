Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 3 tutuklama

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- SURİYE'nin Ayn el-Arab kentinden terör örgütü PKK/YPG'nin talimatıyla eylem için Şanlıurfa'ya gelen terörist, 2 iş birlikçisi ile yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'nin Ayn el-Arab kentinden PKK/YPG'li teröristin Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığını tespit etti. Yapılan çalışma sonunda terörist ve sınırdan yasa dışı geçişini sağlayan 2 iş birlikçisi yakalandı. Gözaltına alınan, ifadesinde Şanlıurfa'da bombalı eylem yapma talimatı aldığını söyleyen ve ismi açıklanmayan terörist ile yardım eden 2 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-12-27 16:31:23



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