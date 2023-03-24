Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da sele kapılan TIR şoförü Emin Ergün´ün 10´uncu günde cansız bedenine ulaşıldı.
Şanlıurfa'da 14 Mart akşamı başlayan, sabaha kadar devam eden şiddetli yağmurda dereler taştı. Selde 27 mahallede 1978 ev, 234 iş yeri, 19 okul, 8 cami ve 3 altgeçitte hasar oluştu, 16 kişi yaşamını yitirdi. Sel felaketinin ardından oluşan tahribatın giderilmesi için yoğun çalışma başlatıldı.
15 Mart´ta Şanlıurfa'da kullandığı TIR'la birlikte sel sularına kapılarak kaybolan Emin Ergün için aramakurtarma çalışması başlatıldı. Atatürk Baraj Gölü ve çevresinde 100 kişilik ekiple yürütülen çalışmalarda bugün Emin Ergün´ün cansız bedenine ulaşıldı. Emin Ergün´ün cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.
Emin Ergün ile birlikte kentte sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-03-24 13:47:27
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