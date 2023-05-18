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Bakan Bozdağ: Değişmesi gereken iktidar değil, muhalefettir

DHA

Bakan Bozdağ: Değişmesi gereken iktidar değil, muhalefettir


Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "14 Mayıs seçim sonuçları bir değişim sürecinin de başlangıç tarihidir. 28 Mayıs'tan sonra pek çok partide tartışma olacak, yönetimlerinde değişim olacaktır. Bu milletin de gördüğü, sandıkta verdiği bir talimattır. 'Ya bırakın ya da aranızda bu işi halledin' talimatı vermiştir. Türkiye'de iktidar sorunu değil muhalefet sorunu var. Değişmesi gereken iktidar değil muhalefettir" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ seçim bölgesi olan Şanlıurfa'da AK Parti İl binasında seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. 14 Mayıs´ta yapılan seçimde Şanlıurfa´da büyük bir başarı kazandıklarını belirten Bakan Bozdağ, "İnşallah 28 Mayıs´ta yapılacak seçimde de Şanlıurfa, Cumhurbaşkanımıza 14 Mayıs´ta verdiği destekten daha yüksek bir oranda destek vererek büyükşehirler içerisinde Türkiye birincisi olacağına yürekten inanıyorum" dedi.
'TERÖRLE ETKİN MÜCADELE KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK'
Şırnak´ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Bozdağ, "Canımız yansa da milletimizin geleceğini, ülkemizin bekasını kimseye çiğnetmeyeceğiz. Türkiye'nin terör ile etkin, kararlı, sürekli mücadelede kesintisiz devam edecektir. Türkiye Yüzyılı'nda terörden arınmış ve terörün sona erdiği bir Türkiye'yi evlatlarımıza bırakmak, ülkemizi huzur, barış ve güven adası haline getirmek temel hedeflerimizin başında yer almaktadır. Bu nedenle bu hedefi gerçekleştirmek için yeni dönemde de aynı güçle terörle etkin ve kararlı mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu.
'İKTİDARDA DEĞİL, MUHALEFETTE DEĞİŞİM İHTİYACI VAR'
14 Mayıs seçim sonuçlarının bir değişim sürecinin de başlangıç tarihi olduğunu vurgulayan Bekir Bozdağ, şöyle devam etti:
"Avrupa´nın, Amerika´nın ve terör örgütlerinin stratejileri değil, Anadolu'nun irfanı kazandı ve milletimiz büyük bir basiret ve ferasetiyle olup bitenleri değerlendirdi ve sandığa iradesini yansıttı. Sandıktan çıkan sonuçlara baktığımızda vatandaşımızın çok net bir şekilde mesajlarını verdiğini görüyoruz. Nedir o? Parlamentodaki çoğunluğu Cumhur İttifakı'na verdi ve yasama çoğunluğu, yasama iktidarı Cumhur İttifakı'nındır demek suretiyle parlamentoya dönük iradesini ortaya koydu. Güçlendirilmiş parlamenter sistem vaatleri ile milletimizin oyalanmaması gerektiğini bu seçim göstermiştir. İktidarda değil muhalefette değişim ihtiyacını göstermektedir. Milletimiz Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ın açık ara seçileceğinin işaretini vererek değişimin muhalefette olması gerektiğini ortaya koymuştur. 14 Mayıs seçim sonuçları bir değişim sürecinin de başlangıç tarihidir. 28 Mayıs'tan sonra pek çok partide tartışma olacak, yönetimlerinde değişim olacaktır. Bu milletin de gördüğü, sandıkta verdiği bir talimattır. 'Ya bırakın ya da aranızda bu işi halledin' talimatı vermiştir. Türkiye'de iktidar sorunu değil muhalefet sorunu var. Değişmesi gereken iktidar değil muhalefettir. Masanın da dağılması anlamına geliyor sonuçlar. Kin ve intikam duyguları ile siyaset yapanlara millet taviz vermeyeceğini göstermiştir. Kin siyaseti, nefret siyaseti kaybetmiştir. Helalleşme adı altında hesaplaşma siyaseti kaybetmiştir. Milletimiz buna geçit vermeyeceğini sandıkta ortaya koymuştur."
'AYNI TİYATROYU OYNUYORLAR'
Muhalefetin seçim başarısızlıklarını gizlemek için büyük bir gayretin içerisine girdiğini aktaran Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:
"Seçim günü akşamı başarısızlıklarını gizlemek için ne yapıyorlar? O koca koca insanlar, televizyonlara çıkıp ellerindeki veriler kendilerini tekzip ettiği halde 'kazandık' diyorlar. Bir de tiyatro oynuyorlar. İki tane belediye başkanı. Alışmışlar bunlar tiyatro yapmaya yine aynı tiyatroyu oynuyorlar; 'Seçimi kazandık' diyorlar. Sonra genel başkan da tweet atıyor. Yahu resmi veriler var. Bu verileri YSK size gönderiyor. Bütün kaynaklar var. Parti teşkilatlarınız var. Görüyorsunuz ki önde değilsiniz, görüyorsunuz ki kazanamıyorsunuz. Millete çıkıp gözünün içine bakıp yalan söylemeyi de siyaset zanneden bir anlayışı burada gördük. Sadece orada değil, baktığınızda seçim boyunca böyle yalanların çok olduğunu gördük. İşte suikast iddiası var, kurşun geçirmez yelek giyip sonra onu haber yaptırıyor. Ya yok böyle bir şey. Ama algıya oynuyor yani böyle bir şey var. Sonra işte hakkında kaset çıkacak, şöyle olacak şeklinde iddiaları duyuruyor sonra yok öyle bir kaset, algı oluşturuyor. Başka başka pek çok algıyı oluşturmak için yalan üstüne yalan söylediler ve bu yalanları karşı da millet bunları çok net bir şekilde gördü. Seçimde yalana prim yok, yalan söyleyene de prim yok, oy da yok. Millet cevabını sandıkta verdi o gece de onu gördük."DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2023-05-18 13:29:51

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