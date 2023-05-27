Otobüs beklerken köpeklerin saldırısına uğrayan üniversiteli yaralandı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da eve gitmek için durakta otobüs beklerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi Bünyamin Sağlam (19), yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bamyasuyu Mahallesi´nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Bünyamin Sağlam eve gitmek için durakta otobüs beklerken, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sağlam, çevredekiler tarafından kurtarılarak çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bünyamin Sağlam, "Okuldan çıktım ve eve gitmek için durağa geldim. Otobüs beklerken köpekler sürü halinde üzerime geldi, bu sırada yere düştüm ve köpekler beni ısırmaya başladı. Çok korktum. Beni görenlerin yardımıyla köpekler kaçtı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-05-27 12:16:33



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