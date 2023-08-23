Bakan Tekin: Deprem bölgesinde eğitim- öğretim sorunsuz başlayacak (2)

`SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ´

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu´nun atanmasını kurum önünde oturma eylemi yaparak protesto eden 2 kişi, Bakan Tekin´in değerlendirme toplantısının olduğu GAP Tarımsal Araştırma Merkezi´nin önüne geldi. Bu kişiler, protestosunu burada da sürdürdü.

Merkezdeki ziyaretin ardından ÇEAŞ Anadolu Lisesi´ne geçen Bakan Tekin, burada İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu´nun atamasıyla ilgili açıklama yaptı. Tekin, sadece Urfa´da değil, ülkede genelinde yaklaşık 30 ilde, Milli Eğitim müdürünün değiştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa´daki İl Milli Eğitim Müdürü arkadaşımızı da değiştirdik ve yerine yeni bir arkadaşımızı getirdik, kamuoyunda yapılan eleştirileri, realiteden uzak, bakanlıkla herhangi bir diyalog içerisine girilmeden yapılmış, tamamen siyasi polemik konusu açıklamalar olarak nitelendiriyorum. Bizler, Milli Eğitim Bakanlığı olarak herhangi bir ile Milli Eğitim il müdürü atarken, yönetici atarken, önce ilin ihtiyaçlarını ortaya koyuyoruz. Biz şunu gördük; Şanlıurfa´da çok büyük derslik ihtiyacı var, dolayısıyla bu ihtiyacı giderebilecek şekilde yatırım, inşaat, arsa üretimi ve bu süreci bakanlıkla koordineli bir şekilde takip edecek en çok güvendiğimiz arkadaşlardan bir tanesini de Şanlıurfa´da İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve getirdik. Bunun altını çizerek söylüyorum; bu atamayı yaparken tamamen Şanlıurfa´nın ihtiyaçlarını düşündük. Şu anda Şanlıurfa´nın derslik ihtiyacı var. Dersliklerdeki öğrenci sayısı lokal olarak bazı okullarda çok yüksek, bu problemin çözülmesi gerekiyor. Biz bu anlamda yeni görevlendirdiğimiz Asım Sultanoğlu kardeşimizle beraber, biz de onun arkasında sonuna kadar durarak, buradaki talepleri karşılamak için azami çabayı göstererek Şanlıurfa´nın okul ihtiyacını, derslik ihtiyacını önümüzdeki yıl gidermek istiyoruz" dedi

`VARSAYIMLARLA SUÇLU İLAN ETMEYİZ´

Türkiye´nin bir hukuk devleti olduğunu ifade eden Bakan Tekin, "Kimsenin kendi ürettiği varsayımlardan hareketle biz insanları suçlu ilan edemeyiz. Bahsi geçen arkadaşımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz daha önceki görevi esnasında talihsiz bir olay yaşadı. Ben o dönem müsteşardım. Biz bakanlık teftiş kurulunu anında harekete geçirdik. Kurul olayla ilgili değerlendirmesini yaptı. İkincisi olay yargıya intikal etti. Yargı süreci var. Her iki sürecin neticesinde de İl Milli Eğitim Müdürümüzün süreçle ilgili herhangi bir kusuru tespit edilmedi. Hukuken ve denetim süreci sonucunda suçu tespit edilmeyen, edilemeyen, suçsuz olan kişi de bizim gözümüzde masumdur. Masum insanların hukukunu korumak da bizim görevimizdir. Dolayısıyla başarılı bir müdürümüz. İl Müdürümüzün arkasındayız. İl Müdürümüzü buraya gönderirken de temel gerekçemiz Şanlıurfa´nın ihtiyaçları konusunda kesinlik başarılı olacağına inandığımız, bu konuları birebir takip edebileceğimiz bir arkadaşımız olduğu için gönderdik. Sonuna kadar arkasındayız, sonuna kadar da yardımcı olacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-08-23 16:49:13