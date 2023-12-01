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        Midibüs ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

        ŞANLIURFA'da,şehir içi toplu taşıma yapan midibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, başka aracın kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:40
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        Midibüs ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
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        ŞANLIURFA'da,şehir içi toplu taşıma yapan midibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, başka aracın kamerasına yansıdı.

        Kaza, 15 Kasım'da saat 10.00 sıralarında, Birecik ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 H 1759 plakalı midibüs ile M.D.'nin kullandığı 27 AGP 994 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü M.D. ile arkasında oturan N.B., yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin bir anda yola çıkması sonucu midibüsle çarpışma anı yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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