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        Baba ve oğluna tekme tokat dayak kamerada

        ŞANLIURFA'da, Mehmet Erten ve oğlu Hasan Erten'in, 6 kişi tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:18 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:20
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        Baba ve oğluna tekme tokat dayak kamerada
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        ŞANLIURFA'da, Mehmet Erten ve oğlu Hasan Erten'in, 6 kişi tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Erten ve oğlu Hasan Erten, apartmandan çıktıktan sonra yanlarına gelen 6 kişiyle bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışmada grup, sopa ve taşlarla baba ve oğluna vurdu. Yere düşen baba ile oğlunu, tekme tokat dövmeye devam eden grup, çevredekilerin araya girmesiyle bölgeden uzaklaştı. Kanlar içerisinde kalan Mehmet Erten ile oğlu Hasan Erten ihbarla bölgeye sevk edilen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

        Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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