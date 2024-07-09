Baba ve oğluna tekme tokat dayak kamerada

ŞANLIURFA'da, Mehmet Erten ve oğlu Hasan Erten'in, 6 kişi tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Erten ve oğlu Hasan Erten, apartmandan çıktıktan sonra yanlarına gelen 6 kişiyle bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışmada grup, sopa ve taşlarla baba ve oğluna vurdu. Yere düşen baba ile oğlunu, tekme tokat dövmeye devam eden grup, çevredekilerin araya girmesiyle bölgeden uzaklaştı. Kanlar içerisinde kalan Mehmet Erten ile oğlu Hasan Erten ihbarla bölgeye sevk edilen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.