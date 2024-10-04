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        Derin dondurucudan 7 tüfek çıktı; 3 gözaltı

        ŞANLIURFA'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 12:32 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:35
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        Derin dondurucudan 7 tüfek çıktı; 3 gözaltı
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        ŞANLIURFA'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Ekipler, aramalarda derin dondurucuya gizlenmiş 7 tüfek de ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Viranşehir ilçesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, biri derin dondurucuya gizlenmiş 7 tüfek, 3 tabanca, 1 21 şarjör ile 1196 fişek ele geçirildi. Silahlara el koyan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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