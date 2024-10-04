Derin dondurucudan 7 tüfek çıktı; 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Viranşehir ilçesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, biri derin dondurucuya gizlenmiş 7 tüfek, 3 tabanca, 1 21 şarjör ile 1196 fişek ele geçirildi. Silahlara el koyan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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