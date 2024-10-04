Suriye'den gelen TIR'da 79 ton ceviz içi ele geçirildi

ŞANLIURFA'nın Akçakale Sınır Kapısı'nda Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan TIR'da, 79 ton ceviz içi ele geçirildi. İncelemelerde, ceviz içleri, 'Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı ve tüketiminin sağlığa zararlı olduğu tespit edilerek imha edildi.

Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Tel Abyad kentinden Türkiye’ye giriş yapan bir TIR durdurulup arama yapıldı. Akçakale Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı aramada TIR’ın dorsesindeki torbalar içerisinde 79 ton ceviz içi bulundu. Gümrük Müdürlüğü'nün talebi üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda mühendislerinin yaptığı incelemede, ceviz içinin 'Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu ve tüketime uygun olmadığı tespit edildi. Hem insan hem de hayvan sağlığı için zararlı olduğu belirlenen tonlarca ceviz içi imha edildi, TIR sürücüsü hakkında ise adli işlem başlatıldı.