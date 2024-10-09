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        Şanlıurfa'da akıma kapılan sıvacı öldü

        ŞANLIURFA'daelektrik akımına kapılan sıva ustası Suriye uyruklu Ahmet El Hüseyin (24), hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 17:20 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:25
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        Şanlıurfa'da akıma kapılan sıvacı öldü
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        ŞANLIURFA'daelektrik akımına kapılan sıva ustası Suriye uyruklu Ahmet El Hüseyin (24), hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, Osmanlı Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta sıva ustası olarak çalışan Ahmet El Hüseyin, açıkta bulunan elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralanan Ahmet El Hüseyin, diğer işçilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet El Hüseyin, kurtarılamadı. Cenaze, adli tıp kurumundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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