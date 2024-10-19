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        Eşini tabanca ile başından vurdu, 'Kazara ateş aldı' dedi

        ŞANLIURFA'nınBozova ilçesinde Mahmut Doğan (44), eşi Emine Doğan'ı (38) tabanca ile başından vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 17:50 Güncelleme: 19.10.2024 - 17:55
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        Eşini tabanca ile başından vurdu, 'Kazara ateş aldı' dedi
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        ŞANLIURFA'nınBozova ilçesinde Mahmut Doğan (44), eşi Emine Doğan'ı (38) tabanca ile başından vurdu. Kadın hayatını kaybetti, Doğan ifadesinde, tabancasını temizlerken kazara ateş aldığını söyledi.

        Olay, ilçeye bağlı Gerdek Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Doğan, eşi Emine Doğan'ı ruhsatsız tabancasıyla başından vurdu. Emine Doğan kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet Doğan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Emine Doğan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acilde tedaviye alınan Emine Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Mahmut Doğan ifadesinde, tabancasını temizlerken kazara ateş alması sonucu eşini vurduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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