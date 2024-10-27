Erbakan: İktidara geldiğimizde halkımızın yüzünü tekrar güldüreceğiz

YENIDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara geldiklerinde israfı ve yolsuzluğu bitireceklerini söyleyerek, “Yeniden Refah Partisi olarak biz, halkımızın yüzünü tekrar güldüreceğiz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Şanlıurfa temasları kapsamında Karaköprü Belediyesi'ni ziyaret eden Erbakan, Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile bir araya geldi. Erbakan ayrıca, Karaköprü Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Ali Baba' hayratına katılarak vatandaşlarla sohbet etti. Milli Gençlik Derneği Şanlıurfa Şubesi'nin açılışını gerçekleştiren Erbakan, derneğin 'ahlak ve maneviyat sahibi nesillerin yetişmesi' noktasında önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı.