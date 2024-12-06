Şanlıurfa'da yıkım gerginliği

Ceylanpınar ilçesi Yukarıkarataş Mahallesi'ndeki TİGEM arazisinde kaçak yapılaşma olduğu gerekçesiyle alınan karar doğrultusunda 4 evin yıkımı için ekipler harekete geçti. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgeye iş makineleri sevk edildi. Ev sahipleri, yıkımı durdurmak için ekiplere direndi. Zaman zaman gerginliğin yaşandığı olayda, jandarma ekipleri, ev sahiplerini bölgeden uzaklaştırdı. Ardından iş makineleriyle kaçak yapıların yıkımı yapıldı.

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