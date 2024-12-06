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        Şanlıurfa'da yıkım gerginliği

        ŞANLIURFA'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) sınırları içinde yer alan kaçak yapıların yıkımı nedeniyle aileler ile jandarma arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:58 Güncelleme: 06.12.2024 - 17:00
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        Şanlıurfa'da yıkım gerginliği
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        ŞANLIURFA'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) sınırları içinde yer alan kaçak yapıların yıkımı nedeniyle aileler ile jandarma arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

        Ceylanpınar ilçesi Yukarıkarataş Mahallesi'ndeki TİGEM arazisinde kaçak yapılaşma olduğu gerekçesiyle alınan karar doğrultusunda 4 evin yıkımı için ekipler harekete geçti. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgeye iş makineleri sevk edildi. Ev sahipleri, yıkımı durdurmak için ekiplere direndi. Zaman zaman gerginliğin yaşandığı olayda, jandarma ekipleri, ev sahiplerini bölgeden uzaklaştırdı. Ardından iş makineleriyle kaçak yapıların yıkımı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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