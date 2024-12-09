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        Traktörden düşen 9 yaşındaki Abdulkadir, öldü

        ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, seyir halindeki traktörden düşüp yaralanan Abdulkadir Ercan (9), hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 12:00 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:05
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        Traktörden düşen 9 yaşındaki Abdulkadir, öldü
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        ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, seyir halindeki traktörden düşüp yaralanan Abdulkadir Ercan (9), hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaza, sabah saatlerinde Tunalı Mahallesi'nde meydana geldi. Hareket halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktörün römorkunda seyahat eden Abdulkadir Ercan, dengesini kaybedip düştü. Mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri Abdulkadir Ercan'ı Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Ercan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdulkadir Ercan’ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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