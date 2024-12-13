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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

        ŞANLIURFA'da, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:53 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:55
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
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        ŞANLIURFA'da, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin arama yaptığı adreslerde 11 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 1372 hap ile hassas terazi ele geçirilirken, 6 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı, 1'inin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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