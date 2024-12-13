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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon; 18 gözaltı

        ŞANLIURFA'dasilah kaçakçılarına yönelik dron destekli operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:55 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:00
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon; 18 gözaltı
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        ŞANLIURFA'dasilah kaçakçılarına yönelik dron destekli operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası kent merkezi, Siverek, Hilvan ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma özel harekat ve istihbarat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda; ahırda, odunlukta ve bahçe duvarları altındaki alanlarda dedektör köpek yardımıyla arama yapıldı. Aramalarda 7 uzun namlulu silah, 8 tabanca, 16 av tüfeği, 31 şarjör 2 bin 110 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmata el koyan ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Dron destekli operasyonda kaçmaya çalışan şüpheli de görüntülendi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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