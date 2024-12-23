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        Taziye evinde çıkıp sokağa taşan bıçaklı kavga kamerada; 2 yaralı

        ŞANLIURFA'da taziye evinde iki aile arasında çıkan ve sokağa taşan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:20 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:25
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        Taziye evinde çıkıp sokağa taşan bıçaklı kavga kamerada; 2 yaralı
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        ŞANLIURFA'da taziye evinde iki aile arasında çıkan ve sokağa taşan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Polisin müdahale ettiği kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, öğle saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'ndeki taziye evinde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokağa taşarak bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ahmet E. ve Mehmet Ali E. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavga sonrasında yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kavga cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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