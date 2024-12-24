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        Otomobilin çarptığı park halindeki kamyonetin sürücüsü öldü

        ŞANLIURFA'da otomobilin çarptığı park halindeki kamyonetin sürücüsü Ali Taş (38) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:53 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:55
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        Otomobilin çarptığı park halindeki kamyonetin sürücüsü öldü
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        ŞANLIURFA’da otomobilin çarptığı park halindeki kamyonetin sürücüsü Ali Taş (38) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Sancaktar Mahallesi’ndeki Şanlıurfa Gıda ve Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. Yük taşımacılığı yapan Ali Taş’ın bulunduğu 27 GH 779 plakalı park halindeki kamyonete sürücüsü öğrenilemeyen 63 M 8855 plakalı otomobil çarptı. Taş, kamyonet içerisinde sıkışırken, otomobil sürücüsü kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ali Taş, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Taş, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Taş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ali Taş’ın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekipleri kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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