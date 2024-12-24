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        Siparişleri yüklerken kamyonet çarptı; 2 aracın arasında sıkışıp öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 17:25 Güncelleme: 24.12.2024 - 17:30
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        Siparişleri yüklerken kamyonet çarptı; 2 aracın arasında sıkışıp öldü
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        Yazıişleri müdürlerine

        'Otomobilin çarptığı park halindeki kamyonetin sürücüsü öldü' başlıklı haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ve ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz

        YENİDEN

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        Ali LEYLAK/ŞANLIURFA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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