Şanlıurfa'da çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü

Kaza, öğle saatlerinde Eyyüpkent Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta biriken çöpleri toplamaya gelen sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen Eyyübiye Belediyesi’ne ait çöp kamyonu, Suriye uyruklu Kemal Hüseyin’e çarptı. Hüseyin aracın altında kalırken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Hüseyin’i, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hüseyin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kemal Hüseyin’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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