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        Şanlıurfa'da çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü

        ŞANLIURFA'da, sokakta çöp toplayan kamyonun altında kalan Suriye uyruklu Kemal Hüseyin (7) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 15:07 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:10
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        Şanlıurfa'da çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü
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        ŞANLIURFA’da, sokakta çöp toplayan kamyonun altında kalan Suriye uyruklu Kemal Hüseyin (7) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, öğle saatlerinde Eyyüpkent Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta biriken çöpleri toplamaya gelen sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen Eyyübiye Belediyesi’ne ait çöp kamyonu, Suriye uyruklu Kemal Hüseyin’e çarptı. Hüseyin aracın altında kalırken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Hüseyin’i, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hüseyin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kemal Hüseyin’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kamyon şoförünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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