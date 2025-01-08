Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        İstanbul'da eşi tarafından öldürülen kadın, Şanlıurfa'da toprağa verildi

        İSTANBUL'da eşi Engin Çelik (46) tarafından öldürülen Ayşe Çelik'in (41) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:37 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da eşi tarafından öldürülen kadın, Şanlıurfa'da toprağa verildi
        ABONE OL

        İSTANBUL'da eşi Engin Çelik (46) tarafından öldürülen Ayşe Çelik'in (41) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

        İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen olayda, iddiaya göre, severek evlendiği 10 yıllık eşi Engin Çelik ile son zamanlarda şiddetli geçimsizlik yaşayan ve boşanma aşamasında olan 1 çocuk annesi Ayşe Çelik, valizini alarak ailesinin yanına gitmek için otogara yöneldi. Bu sırada eşi Engin Çelik, son kez konuşmak ve barışma isteğine olumsuz yanıt alınca Ayşe Çelik'i tabancayla ateş ederek öldürdü.

        CESEDİ OTOMOBİL BAGAJINA KOYMUŞTU

        Cinayetin ardından eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan ve polis ekiplerince yakalanan Engin Çelik gözaltına alınırken, Ayşe Çelik'in cansız bedeni otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yakınları tarafından memleketi Şanlıurfa'ya getirilen tabutunun üzerine çiçek bırakılan Ayşe Çelik, öğle vakti Yeni Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bıçakla kovaladığı eşi 2. kattan atlamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Bıçakla kovaladığı eşi 2. kattan atlamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        İran'ın başkenti taşınacak
        İran'ın başkenti taşınacak
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Kuzey Kore'de sosisli sandviç yasağı
        Kuzey Kore'de sosisli sandviç yasağı
        Motosikletle geldiler, 1 kişiyi öldürdüler!
        Motosikletle geldiler, 1 kişiyi öldürdüler!
        "Enflasyon dolandırıcılığı artırdı"
        "Enflasyon dolandırıcılığı artırdı"
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        Japonya'nın soyunun tükeneceği yıl hesaplandı
        Japonya'nın soyunun tükeneceği yıl hesaplandı
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        F.Bahçe'den stoper harekatı!
        F.Bahçe'den stoper harekatı!
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        O gelenek turistlerin ilgisini çekiyor!
        O gelenek turistlerin ilgisini çekiyor!
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da parmakta sıkışan yüzük itfaiye ekibince hastanede çıkarıldı
        Şanlıurfa'da parmakta sıkışan yüzük itfaiye ekibince hastanede çıkarıldı
        Sokakta uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
        Sokakta uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Şanlıurfa'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'da cesedi aracın bagajında bulunan kadın Şanlıurfa'da toprağa veri...
        İstanbul'da cesedi aracın bagajında bulunan kadın Şanlıurfa'da toprağa veri...