İstanbul'da eşi tarafından öldürülen kadın, Şanlıurfa'da toprağa verildi

İSTANBUL'da eşi Engin Çelik (46) tarafından öldürülen Ayşe Çelik'in (41) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen olayda, iddiaya göre, severek evlendiği 10 yıllık eşi Engin Çelik ile son zamanlarda şiddetli geçimsizlik yaşayan ve boşanma aşamasında olan 1 çocuk annesi Ayşe Çelik, valizini alarak ailesinin yanına gitmek için otogara yöneldi. Bu sırada eşi Engin Çelik, son kez konuşmak ve barışma isteğine olumsuz yanıt alınca Ayşe Çelik'i tabancayla ateş ederek öldürdü.