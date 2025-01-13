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        Saldırıya uğrayan Güneşin Çocukları Hentbol Takımına destek

        BINGÖL'de oynanan Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 2.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 16:29 Güncelleme: 13.01.2025 - 16:35
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        Saldırıya uğrayan Güneşin Çocukları Hentbol Takımına destek
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        BINGÖL'de oynanan Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig G Grubu karşılaşması sonrası, yaklaşık 100 kişi sahaya inerek Şanlıurfalı kadın hentbolculara saldırdı. Bu olay büyük tepkiye yol açarken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Eğer yarın, Allah korusun, herhangi bir kızımız bu korkulardan dolayı spordan vazgeçerse, bu hepimizin ayıbı olur, tüm toplumun ayıbı olur. Bu tür davranışlar, gerçekten utanılacak bir durumdur" dedi.

        Geçen Cumartesi günü oynanan Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü ile Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü arasındaki maçın bitiminde, Bingöl Spor Lisesi taraftar grubundan yaklaşık 100 kişi sahaya inerek Şanlıurfalı kadın hentbolculara saldırdı. Tekme ve tokatlarla darp edilen sporcular, olayın sorumluları hakkında şikayetçi olacaklarını açıkladı. Yaşanan olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Spor sahalarında şiddetin yeri yoktur! Şanlıurfa Güneşin Çocukları Kadın Hentbol Takımımıza Bingöl’deki maç sonrası yapılan çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Bu vahim olayı gerçekleştirenlerin cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız. Sporun dostluk, kardeşlik ruhunu ve birleştirici gücünü hiçbir saldırının gölgelemesine izin vermeyeceğiz."

        BAŞKAN GÜLPINAR'DAN DESTEK

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Bingöl’de oynanan müsabaka sonrası saldırıya uğrayan Şanlıurfa Güneşin Çocukları Kadın Hentbol Takımı’na destek verdi. Sporcuları makamında ağırlayan Başkan Gülpınar, maddi ve manevi olarak yanlarında olacaklarını söyledi.

        Takımın Play-Off’a kalmasından dolayı sporcuları tebrik eden Gülpınar, "Maalesef Bingöl’de üzücü bir olay yaşadık. Kızlarımızı hem tebrik ediyor hem de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak, gençlerin spora yönelmesini destekliyor ve bu konuda her türlü desteği sunmaya devam ediyoruz. Ancak sporda şiddet ve cehalet kabul edilemez. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız,”

        UTANILACAK BİR DURUM

        Gülpınar,”Bu kızlarımızın aileleri var, heves etmişler, spor yapıyorlar ve arzu ettiğimiz sağlıklı bir gençlik örneği sergiliyorlar. Bizim bu gençleri teşvik etmemiz gerekirken, böyle bir olayla karşı karşıya kalmaları üzücüdür. Eğer yarın, Allah korusun, herhangi bir kızımız bu korkulardan dolayı spordan vazgeçerse, bu hepimizin ayıbı olur, tüm toplumun ayıbı olur. Bu tür davranışlar, gerçekten utanılacak bir durumdur.” şeklinde konuştu.

        Saldırıya uğrayan takım sporcularından Merve Akpınar ise, "Şanlıurfa’nın geleceğini ve kaderini değiştirmek için bu yola çıktık. Bize verilen destekten dolayı mutlu ve minnettarız" dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - Maç sonunda çıkan kavga

        - Sahaya inen taraftarlar

        - Darp edilen takım oyuncuları

        - Belediye başkanının makamına gelen çocuklar

        - Belediye Başkanı açıklamada bulunması

        - Takım oyuncusu Merve Akpınar açıklamada bulunması

        - Darp edilen sporcuların yara izleri

        - Genel ve detay görüntüler

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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