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        5 yaşındaki çocuğun ölümünde istismar iddialarına inceleme ve soruşturma (2)

        BAŞSAVCILIKTANAÇIKLAMAŞanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Harran ilçesinde elektrik akımına kapıldığı iddiasıyla hastaneye götürülen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 18:08 Güncelleme: 18.01.2025 - 18:08
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        5 yaşındaki çocuğun ölümünde istismar iddialarına inceleme ve soruşturma (2)
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        BAŞSAVCILIKTANAÇIKLAMA

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Harran ilçesinde elektrik akımına kapıldığı iddiasıyla hastaneye götürülen M.N.B. (6) adlı kız çocuğunun ölümü ile ilgili açıklama yaptı. Cinsel istismar sonucu öldüğü iddia edilen kız çocuğuna ilişkin yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ili, Harran İlçesinde 15 Ocak 2025 tarihinde 28.02.2019 doğumlu M.N.B. isimli kız çocuğun rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesine götürüldüğü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Harran Devlet Hastanesinde yapılan ilk muayenesinde "vajinal muayenede kızlık zarında genişlemiş yırtık anal muayenede doku yırtılması ve genişleme?" olabileceği şeklinde muayene raporu tanzim edilmiştir. Harran Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılarak 15.01.2025 tarihinde M.N.B.'nin cesedi üzerinde ölü muayene işlemleri yapıldıktan sonra klasik otopsi işlemleri için cesedin Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildiği, Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğünde Cumhuriyet Savcısı gözetiminde adli tıp uzmanı ve otopsi teknikerlerinden oluşan heyet tarafından otopsi incelemesi yapılmıştır. İnceleme sonucunda; vücutta kemik kırığı saptanmadığı, genital ve anal bölge muayenesinde; akut travmatik lezyon olmadığı, soluk borusu ve her iki ana bronşta mide içeriği bulunduğu şeklinde rapor hazırlanmış olup, cesetten alınan doku örnekleri, mikroskobik inceleme de dahil olmak üzere detaylı inceleme için Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderilerek ayrıntılı adli tıp raporu istenmiştir. Cinsel istismar iddiaları yönünden otopsiyi yapan görevli Adli Tıp Uzmanından alınan 18.01.2025 tarihli tıbbi mütalada özetle; "…Hymenin sağlam ve normal olduğu, eski ve yeni yırtık olmadığı,... anal muayenede travmatik lezyon tespit edilmediği..." şeklinde kanaat bildirildiği, Mağdur M. N. B.’nin kesin ölüm sebebinin adli tıp raporu düzenlendikten sonra kesinleşeceği, söz konusu olayla ilgili Harran Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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