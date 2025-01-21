Şanlıurfa'da ambulansın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

ŞANLIURFA’da, yolun karşısına geçmeye çalışırken ambulansın çarptığı Suriye uyruklu Diyar Kadir (6), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Direkli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, R.P. yönetimindeki 63 AAT 836 plakalı ambulans, seyir halindeyken aniden yola çıkan Diyar Kadir’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Diyar Kadir, Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük çocuk, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.