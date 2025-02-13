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        Şanlıurfa'da elektrik direği, işçilerin üzerine devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

        ŞANLIURFA'da yenileme çalışmaları sırasında devrilen direğin altında kalan işçilerden Ömer Uğraş (40) hayatını kaybetti, Mehmet Kılıç (37) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:45 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:50
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        Şanlıurfa'da elektrik direği, işçilerin üzerine devrildi; 1 ölü, 1 yaralı
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        ŞANLIURFA'da yenileme çalışmaları sırasında devrilen direğin altında kalan işçilerden Ömer Uğraş (40) hayatını kaybetti, Mehmet Kılıç (37) yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Gelibolu Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi tarafından yürütülen direk yenileme çalışmaları sırasında, vinçle kaldırılan tonlarca ağırlığındaki direk, çalışma yapan işçilerin üzerine devrildi. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından direğin altından çıkarılan işçiler Ömer Uğraş ve Mehmet Kılıç, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Uğraş kurtarılamazken, Mehmet Kılıç'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Vinç operatörü C.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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