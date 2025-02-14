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        Kaçırılma ve darp olayına 2 tutuklama

        ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde alacak meselesi nedeniyle bir kişiyi zorla kaçırarak darp ettikleri belirlenen 8 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 17:50 Güncelleme: 14.02.2025 - 17:55
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        Kaçırılma ve darp olayına 2 tutuklama
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        ŞANLIURFA’nın Hilvan ilçesinde alacak meselesi nedeniyle bir kişiyi zorla kaçırarak darp ettikleri belirlenen 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Ocak’ta Hilvan’da kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla alıkonulan, darp edilip, parası gasbedilen ismi açıklanmayan kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 8 şüphelinin kimlik ve adres bilgileri belirlendi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tabanca, 3 tüfek, 21 fişek, 5 cep telefonu ve 5 SIM kartı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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