Kaçırılma ve darp olayına 2 tutuklama

ŞANLIURFA’nın Hilvan ilçesinde alacak meselesi nedeniyle bir kişiyi zorla kaçırarak darp ettikleri belirlenen 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Ocak’ta Hilvan’da kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla alıkonulan, darp edilip, parası gasbedilen ismi açıklanmayan kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 8 şüphelinin kimlik ve adres bilgileri belirlendi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tabanca, 3 tüfek, 21 fişek, 5 cep telefonu ve 5 SIM kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.