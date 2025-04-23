Otomobil, park halindeki 3 araca çarpıp devrildi: 2 ölü, 1 yaralı (2)
KAZAGÜVENLİK KAMERASINDAŞanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZAGÜVENLİK KAMERASINDA
Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Abdülsamet Şeyhanlıoğlu’nun kontrolünü yitirdiği otomobilin park halindeki araçlara çarparak devrildiği görüldü. Kazayla birlikte ortalığı toz bulutu kaplarken, çevredekiler kısa süreli panik yaşıyor.
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