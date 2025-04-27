Şanlıurfaspor – Manisa FK: 1-3
STAT:Şanlıurfa 11 NisanHAKEMLER: Gürcan Hasova, Mehmet Kapluhan, Sabri Öge ŞANLIURFASPOR: Abdülkadir – Burak, Zach Muscat, Alpay, Çağrı, Hasan Hüseyin (Dk.
STAT:Şanlıurfa 11 Nisan
HAKEMLER: Gürcan Hasova, Mehmet Kapluhan, Sabri Öge
ŞANLIURFASPOR: Abdülkadir – Burak, Zach Muscat, Alpay, Çağrı, Hasan Hüseyin (Dk. 78 Amar), Ogundu (Dk. 87 Gameli), Hakan Erçelik, Akabueze, Fatih (Dk. 61 Okyere), Kappel (Dk. 61 Sambou)
MANİSA FK: Alperen – Yusuf, Bartu, Dino Arslanagic, Umut, Kadir, Cissokho, Amarachi Osuji (Dk. 90 Kaan), Oğuz (Dk. 71 Ensar), Fofana (Dk. 90 Enes), Georgi Minchev (Dk. 77 Ramirez)
GOLLER: Dk. 61 Sambou,(Şanlıurfaspor) Dk. 47 Fofano, Dk. 51 Amarachi Osuji (Manisa Futbol Kulübü)
SARI KARTLAR: Hasan Hüseyin, Zach Muscat, (Şanlıurfaspor) Oğuz, Kadir, Fofana, Alperen, Ramirez (Manisa Futbol Kulübü)
1'nci Lig'in 36’ncı haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Manisa FK'ya 3-1 mağlup oldu.
47'nci dakikada Fofana'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Oğuz, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0
51'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Amarachi Osuji, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0
61'inci dakikada Çağrı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Sambou, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1
90+6'ncı dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ramirez, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1
Karşılaşma Manisa FK'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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