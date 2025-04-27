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        Şanlıurfaspor – Manisa FK: 1-3

        STAT:Şanlıurfa 11 NisanHAKEMLER: Gürcan Hasova, Mehmet Kapluhan, Sabri Öge ŞANLIURFASPOR: Abdülkadir – Burak, Zach Muscat, Alpay, Çağrı, Hasan Hüseyin (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 18:31 Güncelleme: 27.04.2025 - 18:35
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        Şanlıurfaspor – Manisa FK: 1-3
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        STAT:Şanlıurfa 11 Nisan

        HAKEMLER: Gürcan Hasova, Mehmet Kapluhan, Sabri Öge

        ŞANLIURFASPOR: Abdülkadir – Burak, Zach Muscat, Alpay, Çağrı, Hasan Hüseyin (Dk. 78 Amar), Ogundu (Dk. 87 Gameli), Hakan Erçelik, Akabueze, Fatih (Dk. 61 Okyere), Kappel (Dk. 61 Sambou)

        MANİSA FK: Alperen – Yusuf, Bartu, Dino Arslanagic, Umut, Kadir, Cissokho, Amarachi Osuji (Dk. 90 Kaan), Oğuz (Dk. 71 Ensar), Fofana (Dk. 90 Enes), Georgi Minchev (Dk. 77 Ramirez)

        GOLLER: Dk. 61 Sambou,(Şanlıurfaspor) Dk. 47 Fofano, Dk. 51 Amarachi Osuji (Manisa Futbol Kulübü)

        SARI KARTLAR: Hasan Hüseyin, Zach Muscat, (Şanlıurfaspor) Oğuz, Kadir, Fofana, Alperen, Ramirez (Manisa Futbol Kulübü)

        1'nci Lig'in 36’ncı haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Manisa FK'ya 3-1 mağlup oldu.

        47'nci dakikada Fofana'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Oğuz, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0

        51'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Amarachi Osuji, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0

        61'inci dakikada Çağrı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Sambou, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1

        90+6'ncı dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ramirez, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1

        Karşılaşma Manisa FK'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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