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        Şanlıurfa'da 34 milyon TL'lik kaçak imitasyon gözlük ele geçirildi

        ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında, kaçak olarak yurda sokulan ve piyasa değeri yaklaşık 34 milyon TL olan imitasyon güneş gözlükleri ile çeşitli hırdavat malzemeleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 14:45 Güncelleme: 11.05.2025 - 14:50
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        Şanlıurfa'da 34 milyon TL'lik kaçak imitasyon gözlük ele geçirildi
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        ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında, kaçak olarak yurda sokulan ve piyasa değeri yaklaşık 34 milyon TL olan imitasyon güneş gözlükleri ile çeşitli hırdavat malzemeleri ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 kişi de gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri, Suriye’nin Tel Abyad kentiyle sınır komşusu olan Akçakale’de bir depoda kaçak malzemelerin bulunduğu yönünde bilgisini alması üzerine harekete geçti. Jandarma özel timlerinin de katıldığı operasyonda, söz konusu depoya baskın düzenlendi. Depoda yapılan aramada, kutular içinde muhafaza edilen 65 bin 500 gümrük kaçağı imitasyon güneş gözlüğü, 3 bin 350 İngiliz anahtarı, 290 zincirli filtre sökme aparatı, 230 ayarlanabilir pense ve 20 alyan takımı ele geçirildi.

        Piyasa değerinin yaklaşık 34 milyon TL olduğu öğrenilen Suriye’den kaçak olarak yurda sokulan malzemelere el konulurken, olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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