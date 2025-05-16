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        Park halindeki otomobil alev alev yandı

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, park halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 14:49 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:55
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        Park halindeki otomobil alev alev yandı
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        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, park halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Meydan Mahallesi'nde gece saatlerinde sahibi öğrenilemeyen 35 NPB 97 plakalı otomobil, park halindeyken aniden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede aracı sardı. Çevredeki diğer araç sahipleri, yangın nedeniyle, kendi araçlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip yaklaşık yarım saatte söndürdü. Otomobilde zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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