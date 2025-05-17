Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu; 8 tutuklama
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, tefecilik yaptığı tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, tefecilik yaptığı tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Birecik'te, vatandaşlara ve esnafa yüksek faizle borç para verdikleri, bunun karşılığında yüksek meblağlı çek ve senet imzalatan şebekeyi takibe aldı. Ekipler, yapılan takibini ardından belirlenen 8 şüphelinin adresine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatız tabanca ve 1 tüfek ile mühimmat ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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