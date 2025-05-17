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        Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu; 8 tutuklama

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, tefecilik yaptığı tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:38 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:40
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        Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu; 8 tutuklama
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        ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, tefecilik yaptığı tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Birecik'te, vatandaşlara ve esnafa yüksek faizle borç para verdikleri, bunun karşılığında yüksek meblağlı çek ve senet imzalatan şebekeyi takibe aldı. Ekipler, yapılan takibini ardından belirlenen 8 şüphelinin adresine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatız tabanca ve 1 tüfek ile mühimmat ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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