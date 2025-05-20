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        Ev ve iş yeri basan şebekeye operasyon; 9 tutuklama

        ŞANLIURFA'da bir kafe ve evi basıp, yağma ve tehdit suçunu işleyen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:58 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:00
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        Ev ve iş yeri basan şebekeye operasyon; 9 tutuklama
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        ŞANLIURFA’da bir kafe ve evi basıp, yağma ve tehdit suçunu işleyen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli tutuklandı.

        Şanlıurfa’da isimleri açıklanmayan 2 kişi, polise başvurarak bir grubun ev ve iş yerlerini basarak kendilerini tehdit ettiğini ve zorla para talep ettiğini belirtti. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, kimliği tespit edilen 12 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ile çamaşır makinesine gizlenmiş 4 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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