Sulama kanalına düşen Ali için arama çalışması başlatıldı

Olay, Şeyhçoban Mahallesi yakınındaki DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Çevredekiler, Ahmet Ali'nin sulama kanalına düşüp, akıntıya kapıldığını ihbar etti. İhbarla bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğu bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

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