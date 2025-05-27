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        Sulama kanalına düşen Ali için arama çalışması başlatıldı

        ŞANLIURFA'dasulama kanalına düşüp, akıntıya kapılan Suriye uyruklu Ahmet Ali (15) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:44 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:44
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        Sulama kanalına düşen Ali için arama çalışması başlatıldı
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        ŞANLIURFA'dasulama kanalına düşüp, akıntıya kapılan Suriye uyruklu Ahmet Ali (15) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Olay, Şeyhçoban Mahallesi yakınındaki DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Çevredekiler, Ahmet Ali'nin sulama kanalına düşüp, akıntıya kapıldığını ihbar etti. İhbarla bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğu bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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