Şanlıurfa'da kuzenler arasında arazi kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Olay, gece saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Haydarahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında aynı sebeple çıkan tartışma taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga ihbarla gelen jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılırken, yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Bulut (25) ve İbrahim Bulut (27), kurtarılamadı. Ağır yaralanan yaralılardan Ali Bulut (27) da sabaha karşı yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle amca çocukları arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada ağır yaralanan Ali Bulut'un da hayatını kaybetmesi ile olayda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

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