Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kuzenler arasında arazi kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle amca çocukları arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada ağır yaralanan Ali Bulut'un da hayatını kaybetmesi ile olayda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:19 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da kuzenler arasında arazi kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle amca çocukları arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada ağır yaralanan Ali Bulut'un da hayatını kaybetmesi ile olayda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

        Olay, gece saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Haydarahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında aynı sebeple çıkan tartışma taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga ihbarla gelen jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılırken, yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Bulut (25) ve İbrahim Bulut (27), kurtarılamadı. Ağır yaralanan yaralılardan Ali Bulut (27) da sabaha karşı yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.

        Olayda yaralanan 8 kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Penceresinden husumetlisine ateş açtığı dolmuşu kaçırdı!
        Penceresinden husumetlisine ateş açtığı dolmuşu kaçırdı!
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da öğrenciyi darbeden öğretmen tutuklandı
        Şanlıurfa'da öğrenciyi darbeden öğretmen tutuklandı
        Şanlıurfa'da 1700 kilogram bozulmuş et ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 1700 kilogram bozulmuş et ele geçirildi
        Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları 4....
        Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları 4....
        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yüksel...
        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yüksel...
        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü 9 kişi ya...
        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü 9 kişi ya...
        Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında 6 kişi yaralandı