Şanlıurfa'da öğrencisini döven öğretmen tutuklandı

ŞANLIURFA'da 5'inci sınıf öğrencisi M.S. (10), sınıf öğretmeni A.K. tarafından sınıfta, arkadaşlarının gözü önünde darbedildi. Şikayet sonrası gözaltına alınan öğretmen, tutuklandı.

Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki Şerife Özden Başarı Ortaokulu’nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle öğretmen A.K., öğrencisi M.S.'yi tekme ve tokatla darbetti. Evine giden M.S., olayı anlattığı ailesi tarafından hastaneye götürülerek darp raporu alındı. Ailenin bilgilendirmesinin ardından okul yönetimi durumu tutanak altına alarak polise bildirdi. Okula gelen ekipler, öğretmeni gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sınıfta öğrencinin darp edilmesiyle ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"27 Mayıs 2025 tarihinde Karaköprü ilçesindeki Şerife Özden Başarı Ortaokulu'nda görevli bir öğretmen tarafından bir öğrencimizin darbedilmesi olayı üzerine, okul yönetimi tarafından durum tutanak altına alınmıştır. Söz konusu öğretmen hakkında adli işlem başlatılarak gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştır. Valiliğimiz tarafından yakından takip edilen olayla ilgili olarak müfettiş görevlendirilmiş, idari soruşturma başlatılmış ve ilgili öğretmen görevden uzaklaştırılmıştır."