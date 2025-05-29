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        Şanlıurfa'da kuzenler arasında arazi kavgasında ölü sayısı 4'e yükseldi (2)

        ÖLÜSAYISI 4'E YÜKSELDİŞanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Haydarahmet Mahallesi'nde, amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Yılmaz Bulut (32) da yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 18:58 Güncelleme: 29.05.2025 - 19:00
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        Şanlıurfa'da kuzenler arasında arazi kavgasında ölü sayısı 4'e yükseldi (2)
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        ÖLÜSAYISI 4'E YÜKSELDİ

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Haydarahmet Mahallesi'nde, amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Yılmaz Bulut (32) da yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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