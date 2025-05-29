Şanlıurfa'da kuzenler arasında arazi kavgasında ölü sayısı 4'e yükseldi (2)

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Haydarahmet Mahallesi'nde, amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Yılmaz Bulut (32) da yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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