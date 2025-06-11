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        Şanlıurfa'da yasak yerlerde yüzen 231 kişiye 688 bin lira ceza

        ŞANLIURFA'daboğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla valilik tarafından yasaklanan sulama kanalı, baraj ve göletlerde yüzmeye çalışan 231 kişiye, 688 bin 49 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 13:53 Güncelleme: 11.06.2025 - 13:55
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        Şanlıurfa'da yasak yerlerde yüzen 231 kişiye 688 bin lira ceza
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        ŞANLIURFA'daboğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla valilik tarafından yasaklanan sulama kanalı, baraj ve göletlerde yüzmeye çalışan 231 kişiye, 688 bin 49 lira idari para cezası kesildi.

        Kentte yaz aylarında serinlemek isteyenlerin tercih ettiği sulama kanallarında, son iki yılda 60 kişi boğularak hayatını kaybetti. Bunun üzerine valilik tarafından su kanalı, baraj ve göletler yüzmeye yasak alanlar ilan edildi. 'Tehlikeli Sularda Yüzme Yasağı Kararı' kapsamında, jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde; yasak olmasına rağmen baraj gölü, gölet ve sulama kanallarına giren 231 kişiye idari işlem uygulanarak toplam 688 bin 49 lira ceza kesildi.

        'TEDBİRLERİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ'

        Şanlıurfa'da boğulma olaylarını önlemek amacıyla mayıs ayında sulama kanalı, baraj ve göletlerde yasaklama kararı alındığını açıklayan Vali Hasan Şıldak, vatandaşların can güvenliğini sağlamanın öncelikleri olduğunu belirterek, şunları söyledi: "İlimizde suda boğulma kaynaklı can kayıpları hem aileleri hem de bizleri derinden üzüyor. Bu nedenle caydırıcı ve önleyici tedbirleri il genelinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Ancak tüm bu denetimlere rağmen vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyoruz. Özellikle ailelerin çocuklarını bu konuda uyarmaları büyük önem taşıyor. Lütfen hayat kaynağımız olan suyun, hayatlarımızı karartmasına izin vermeyelim."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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