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        Pazar yerindeki kavga kamerada; 3 yaralı

        ŞANLIURFA'nınAkçakale ilçesinde kurulan semt pazarında pazarcı ile müşteri arasında başlayıp, yakınlarının da dahil olduğu kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 16:52 Güncelleme: 14.06.2025 - 16:55
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        Pazar yerindeki kavga kamerada; 3 yaralı
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        ŞANLIURFA'nınAkçakale ilçesinde kurulan semt pazarında pazarcı ile müşteri arasında başlayıp, yakınlarının da dahil olduğu kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Bir kadın müşteri ile pazarcı arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüşen olayda, pazarcılardan biri tartıştığı kadına plastik sebze kasasıyla saldırdı. Kadın da eline geçirdiği plastik kasalarla kendisine saldıranları uzaklaştırmaya çalıştı. Ardından her iki taraf, tekme, tokat ve sopalarla birbirine girdi. Kavga sırasında pazarda bulunan sebzeler etrafa saçıldı. 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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