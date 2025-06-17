Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ve Bozova ilçelerinde jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
ŞANLIURFA’nın Viranşehir ve Bozova ilçelerinde jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen bazı şüphelileri takibe aldı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından şüphelilerin Bozova ve Viranşehir ilçelerindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İnsansız Hava Aracı destekli operasyondaki aramalarda 18 uzun namlulu tüfek, 7 av tüfeği, 3 tabanca ve 399 mermi ele geçirildi, 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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