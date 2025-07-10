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        TIR'ın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde yolun karşısına geçen TIR'ın çarptığı İsmail Çevik (18), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 15:10 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:15
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        TIR'ın çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde yolun karşısına geçen TIR’ın çarptığı İsmail Çevik (18), hayatını kaybetti. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde Suruç'a bağlı Payamlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Suruç yönüne giden Haşim Oğlak (44) yönetimindeki 80 HB 245 plakalı TIR, aniden yola çıktığı öne sürülen İsmail Çevik’e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmail Çevik’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        İsmail Çevik'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        TIR şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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