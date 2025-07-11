Şanlıurfa'da kayıp olarak aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu
ŞANLIURFA'da, iki gündür kendisinden haber alınamayan 4 çocuk babası Mustafa Aslan'ın (27) cansız bedeni sulama kanalında bulundu.
ŞANLIURFA’da, iki gündür kendisinden haber alınamayan 4 çocuk babası Mustafa Aslan’ın (27) cansız bedeni sulama kanalında bulundu.
Öğleden sonra Çekçek Mahallesi’nde sulama kanalında hareketsiz halde suyun yüzeyinde bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler tarafından sudan çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin yapılan incelemede 2 gündür kayıp olarak aranan Mustafa Aslan olduğu belirlendi. Aslan'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.