Şanlıurfa'da şarampole devrilen TIR alev aldı

Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Kaya’nın kontrolünü kaybettiği plakası öğrenilemeyen TIR, şarampole devrilerek alev aldı. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri alev alan TIR’a müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekipleri sürücü Mehmet Kaya'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Hilvan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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