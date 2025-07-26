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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen TIR alev aldı

        ŞANLIURFA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen TIR alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 16:29 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:35
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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen TIR alev aldı
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        ŞANLIURFA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen TIR alev aldı.

        Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Kaya’nın kontrolünü kaybettiği plakası öğrenilemeyen TIR, şarampole devrilerek alev aldı. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri alev alan TIR’a müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekipleri sürücü Mehmet Kaya'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Hilvan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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