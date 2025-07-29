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        Sulama kanalında kaybolan Mehmet Fatih'in 3 gün sonra cansız bedeni bulundu

        ŞANLIURFA´da serinlemek için girdiği DSİ'ye ait sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan Mehmet Fatih Yıldız'ın (27), 3 gün sonra cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 15:49 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:55
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        Sulama kanalında kaybolan Mehmet Fatih'in 3 gün sonra cansız bedeni bulundu
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        ŞANLIURFA´da serinlemek için girdiği DSİ’ye ait sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan Mehmet Fatih Yıldız'ın (27), 3 gün sonra cansız bedeni bulundu.

        Şeyhçoban Mahallesi’nde 27 Temmuz’da Mehmet Fatih Yıldız, serinlemek için DSİ´ye ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Yıldız'ı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye su altı kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan Yıldız için çalışma başlattı. 3 gündür devam eden aramalarda bugün sabah saatlerinde ekipler Mehmet Fatih Yıldız’ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Yıldız’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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