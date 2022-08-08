Siverek'te 20 bin kişiye aşure ikramı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında 20 bin kişiye aşure ikram edildi.

Siverek Belediyesince Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Lezgo ve Ağaçhan parklarıyla Gümrük Hanı'nda etkinlik düzenlendi.

Belediye Başkan Vekili İbrahim Taş, handaki etkinlikte, Muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.



Konuşmaların ardından yaklaşık 20 bin kişiye aşure ikram edildi.

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