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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 63 DZ 252 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada araç içerisinde bulunan ve hafif şekilde yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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