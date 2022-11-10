Şanlıurfa'da yüz felci geçiren hasta ameliyatla sağlına kavuştu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yaşadığı trafik kazası sonrası yüz felci geçiren hasta ameliyatla sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir süre önce trafik kazası geçiren H.B. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başvurdu.

Trafik kazası nedeniyle kafa kemiği kırığı olan H.B. gelişen yüz felci (travmatik fasiyal paralizi) nedeniyle ameliyata alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sefa İncaz ameliyatının çok başarılı geçtiğini söyledi.

Bu tür ameliyatların nadir yapıldığını ifade eden İncaz, şunları kaydetti:

"Söz konusu ameliyat ilimiz genelinde nadir yapılan bir ameliyattır. Sinirsel uyarımın var olup olmadığı bir takım testlerle tespit edilmekte ve sinirsel uyarımın olmaması durumunda zaman kaybetmeksizin cerrahi tedavi gerekmektedir. Hastamız tarafımıza başvurduğunda ileri seviye yüz felci mevcut idi. Hastaya ilaç tedavisi başlanmış olup, erken dönemde yapılan testlerde sinirsel uyarımın olmaması üzerine hasta ameliyata alındı. Yüz sinirini saran kemikte kırık olması nedeniyle sinir dokusu ödemli izlendi ve ameliyatta yüz sinirine baskı yapan durumlar ortadan kaldırıldı. Hastamız başarılı ameliyatın ardından herhangi bir sorun yaşamadan taburcu edildi."





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